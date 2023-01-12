Более сотни российских военных уничтожены в районе Соледара Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Там подчеркнули, что это произошло «благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов и ракетчиков».



Отмечается, что скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы Сил специальных операций ВСУ. На поражение сил РФ была направлена артиллерия, также, на одном из участков, был применен тактический ракетный комплекс «Точка-У».



В результате подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных и двух минометных расчетов.



На опубликованном видео, как сообщается, — один из этапов «отработки» артиллерии по заданным координатам.



Когда именно была проведена операция, не сообщается.

Вечером 11 января основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара его наемниками. Украинские власти этого не подтверждают, отмечая, что бои в городе продолжаются.



По данным Генштаба ВСУ, россия пытается взять под контроль Соледар и пути поставок украинских подразделений: бои продолжаются, российские силы терпят большие потери.



По оценке Института изучения войны, российские войска по состоянию на 11 января еще не полностью захватили Соледар в Донецкой области, хотя и несколько продвинулись. Однако возможное взятие этого города вряд ли позволит силам РФ захватить Бахмут, считают аналитики.



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