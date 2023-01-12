Під Соледаром знищено понад сотню військових РФ — Генштаб ЗСУ

Понад сотню російських військових знищено в районі Соледара Донецької області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Там наголосили, що це сталося «завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників».



Наголошується, що скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.



На ураження сил РФ була спрямована артилерія, також, на одній із дільниць, було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У».



В результаті підтверджено знищення понад 100 окупантів, двох кулеметних та двох мінометних розрахунків.



На опублікованому відео, як повідомляється, — один із етапів «відпрацювання» артилерії за заданими координатами. Коли саме було проведено операцію, не повідомляється.

Увечері 11 січня засновник «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара його найманцями. Українська влада цього не підтверджує, зазначаючи, що бої у місті продовжуються.



За даними Генштабу ЗСУ, Росія намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів: бої продовжуються, російські сили зазнають великих втрат.



За оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська станом на 11 січня ще не повністю захопили Соледар на Донеччині, хоча й дещо просунулися. Однак, можливе взяття цього міста навряд чи дозволить силам РФ захопити Бахмут, вважають аналітики.



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