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В девяти областях Украины применяются аварийные отключения электроэнергии

12 января 2023, 11:57

В девяти областях Украины применяются аварийные отключения электроэнергии

По состоянию на 11:00 сохраняется значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме, особенно в утренние и вечерние часы максимального потребления. Об этом сообщили в «Укрэнерго», отметив, что холодная погода способствует росту потребления.

«Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие с 00:00 до 24:00. Уже в девяти областях были превышены лимиты потребления, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы применялись аварийные отключения», - рассказали в компании.

Кроме того в «Укрэнерго» напомнили, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие массированных ракетных и дроновых атак российских по энергетической инфраструктуре. Также в компании дополнили, что армией РФ временно оккупирован ряд электростанций, производивших электроэнергию для украинцев, среди которых крупнейшая Запорожская АЭС, эти мощности позволили бы полностью покрыть потребность в электроэнергии.

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