У дев'яти областях України застосовуються аварійні відключення електроенергії

Станом на 11:00 зберігається значний дефіцит потужності в українській енергосистемі, особливо в ранкові та вечірні години максимального споживання. Про це повідомили в «Укренерго», зазначивши, що холодна погода сприяє зростанню споживання.



«Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев’яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення», - розповіли у компанії.

Крім того, в «Укренерго» нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних і дронових атак російських військ по енергетичній інфраструктурі. Також у компанії доповнили, що армією РФ тимчасово окуповано низку електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС, ці потужності дозволили б повністю покрити потребу в електроенергії.

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