Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Горловке показали цены на продукты в супермаркете

12 января 2023, 14:13

В Горловке показали цены на продукты в супермаркете

В оккупированной Горловке. Скриншот В оккупированной Горловке. Скриншот

В оккупированной Горловке Донецкой области в супермаркете — большой выбор продуктов. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Олег.

Олег побывал в супермаркете «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора»). Многие горловчане делали там покупки к новогодним и рождественским праздникам, и на некоторых продуктах была указана акционная стоимость.

В супермаркете продают мандарины по 119 рублей (60 гривен по курсу НБУ на 12.01.2023 г.) за килограмм, а также авокадо по 119 рублей (60 гривен) за штуку и помело красное по 275 рублей (138 гривен) за штуку.

Олег посетил рыбный отдел. Цены там следующие (за килограмм):

  • карп потрошеный — 399 рублей (200 гривен);
  • толстолобик — 167 рублей (84 гривны);
  • стейк толстолобика — 365 рублей (183 гривны);
  • минтай — 138 рублей (69 гривен);
  • хек — 324 рублей (162 гривны);
  • сельдь — 182 рублей (91 гривна);
  • камбала — 294 рублей (147 гривен);
  • кальмар тушка — 310 рублей (160 гривен);
  • мойва — 305 рублей (153 гривны);
  • лосось филе — 2600 рублей (1300 гривен);
  • икра лососевая (баночка 140 г) — 525 рублей (263 гривны).

В мясном отделе цены следующие:

  • лопатка свиная — 288 рублей (144 гривны);
  • вырезка — 419 рублей (210 гривен);
  • корейка свиная — 327 рублей (164 гривны);
  • окорок — 304 рублей (152 гривны);
  • язык — 315 рублей (158 гривен);
  • крыло куриное — 156 рублей (78 гривен);
  • грудка куриная — 279 рублей (140 гривен);
  • филе — 327 рублей (164 гривны);
  • куры — 173 рублей (87 гривен).

Стоимость горчицы стартует от 37 рублей (19 гривен), сливочного масла (пачка 200 г) — от 120 рублей (60 гривен). Литр молока можно купить за 102 рубля (51 гривны), а десяток яиц — 8,4 рубля (4,2 гривны) плюс пластиковая упаковка 10 рублей (5 гривен).

Ранее житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты.

Еще по теме

Места
Горловка
Прочее
Цены Война цены на продукты
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:13
В Горловке показали цены на продукты в супермаркете
12:26
СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, он руководил штурмом «Азовстали»
10:59
«ДНР»: В ходе обстрела Донецка один человек погиб, четверо ранены
10:21
ISW: Россия еще не полностью захватила Соледар, даже взятие города вряд ли позволит ей оккупировать Бахмут
23:04
Главные события в оккупации 11 января
21:54
Наемники «ЧВК Вагнер» убили британского волонтера в Соледаре
20:53
В Мариуполе оккупанты демонтируют трамвайные пути
20:35
Пригожин заявил о «полной зачистке» Соледара. Украинские власти этого не подтверждают
17:39
В «ЛНР» заявили, что за декабрь на Луганщине погибли 13 человек
17:00
«ДНР»: Мирный житель пострадал при обстреле Макаровки
12:07
Минобороны РФ: Соледар блокирован с севера и юга, в городе идут бои
11:41
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в дом, ранен мужчина
11:23
«ЛНР»: В Сватово два младенца попали в больницу с переохлаждением, один из них скончался
08:49
«ДНР» заявила об одной жертве обстрелов и 12 раненых
23:42
Пригожин утверждает, что подразделения «ЧВК Вагнер» взяли под контроль Соледар
все новости
14:45
Минреинтеграции: ДНК-экспертиза тел погибших в Еленовке украинских военнопленных еще не окончена
14:14
ДТЭК частично вернул Трифоновскую СЭС в Херсонской области в работу
14:13
В Горловке показали цены на продукты в супермаркете
13:40
В Генштабе сочли некорректным оценивать, сколько процентов Соледара контролируют ВСУ
13:36
РФ, вероятно, готовит новую массированную ракетную атаку — ВСУ
13:14
В Украине восстановили более половины разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры
13:01
Решение по Соледару будет принято в ближайшее время, заявили в ВСУ
12:44
Некоторые люди все еще ждут «русский мир»: Мэр Славянска о влиянии пропаганды
12:26
СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, он руководил штурмом «Азовстали»
12:07
WSJ: РФ втягивает Украину в битву за Бахмут на своих условиях
11:57
В девяти областях Украины применяются аварийные отключения электроэнергии
11:48
За сутки из-за обстрелов в Украине погибли двое мирных жителей, восемь ранены
11:44
ВСУ уничтожили на Востоке Украины российский штурмовик Су-25
11:36
Оккупанты ударили ракетами по Лиману и Часов Яру
11:20
Минреинтеграции: Органы соцзащиты не вправе отказывать в выплатах переселенцам, у которых повреждено жилье
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела в Донецке. Фото: Соцсети «ДНР»: В ходе обстрела Донецка один человек погиб, четверо ранены
12 января, 10:59
Миллиарды — на войну: Экономика РФ переходит на военные рельсы ► Миллиарды — на войну: Экономика РФ переходит на военные рельсы ►
12 января, 00:00
Львов. Фото: Офис президента Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместную декларацию во Львове
11 января, 16:01

«Новости Донбасса» © 2023, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама