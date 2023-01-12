В Горловке показали цены на продукты в супермаркете

В оккупированной Горловке Донецкой области в супермаркете — большой выбор продуктов. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Олег.
Олег побывал в супермаркете «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора»). Многие горловчане делали там покупки к новогодним и рождественским праздникам, и на некоторых продуктах была указана акционная стоимость.
В супермаркете продают мандарины по 119 рублей (60 гривен по курсу НБУ на 12.01.2023 г.) за килограмм, а также авокадо по 119 рублей (60 гривен) за штуку и помело красное по 275 рублей (138 гривен) за штуку.
Олег посетил рыбный отдел. Цены там следующие (за килограмм):
В мясном отделе цены следующие:
Стоимость горчицы стартует от 37 рублей (19 гривен), сливочного масла (пачка 200 г) — от 120 рублей (60 гривен). Литр молока можно купить за 102 рубля (51 гривны), а десяток яиц — 8,4 рубля (4,2 гривны) плюс пластиковая упаковка 10 рублей (5 гривен).
Ранее житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты.