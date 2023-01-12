В Горловке показали цены на продукты в супермаркете

В оккупированной Горловке. Скриншот

В оккупированной Горловке Донецкой области в супермаркете — большой выбор продуктов. Цены в своем видеоблоге показал местный житель Олег.



Олег побывал в супермаркете «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора»). Многие горловчане делали там покупки к новогодним и рождественским праздникам, и на некоторых продуктах была указана акционная стоимость.

В супермаркете продают мандарины по 119 рублей (60 гривен по курсу НБУ на 12.01.2023 г.) за килограмм, а также авокадо по 119 рублей (60 гривен) за штуку и помело красное по 275 рублей (138 гривен) за штуку.

Олег посетил рыбный отдел. Цены там следующие (за килограмм):

карп потрошеный — 399 рублей (200 гривен);

толстолобик — 167 рублей (84 гривны);

стейк толстолобика — 365 рублей (183 гривны);

минтай — 138 рублей (69 гривен);

хек — 324 рублей (162 гривны);

сельдь — 182 рублей (91 гривна);

камбала — 294 рублей (147 гривен);

кальмар тушка — 310 рублей (160 гривен);

мойва — 305 рублей (153 гривны);

лосось филе — 2600 рублей (1300 гривен);

икра лососевая (баночка 140 г) — 525 рублей (263 гривны).

В мясном отделе цены следующие:

лопатка свиная — 288 рублей (144 гривны);

вырезка — 419 рублей (210 гривен);

корейка свиная — 327 рублей (164 гривны);

окорок — 304 рублей (152 гривны);

язык — 315 рублей (158 гривен);

крыло куриное — 156 рублей (78 гривен);

грудка куриная — 279 рублей (140 гривен);

филе — 327 рублей (164 гривны);

куры — 173 рублей (87 гривен).

Стоимость горчицы стартует от 37 рублей (19 гривен), сливочного масла (пачка 200 г) — от 120 рублей (60 гривен). Литр молока можно купить за 102 рубля (51 гривны), а десяток яиц — 8,4 рубля (4,2 гривны) плюс пластиковая упаковка 10 рублей (5 гривен).

Ранее житель оккупированного Донецка Игорь в своем видеоблоге показал цены на продукты.