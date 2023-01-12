У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті

В окупованій Горлівці. Скріншот

В окупованій Горлівці Донецької області в супермаркеті — великий вибір продуктів. Ціни у своєму відеоблозі показав місцевий житель Олег.



Олег побував у супермаркеті «Молоко» (працює на захоплених потужностях «Амстора»). Багато горлівчан робили там покупки до новорічних і різдвяних свят, і на деяких продуктах була вказана акційна вартість.

У супермаркеті продають мандарини по 119 рублів (60 гривень за курсом НБУ на 12.01.2023 р.) за кілограм, а також авокадо по 119 рублів (60 гривень) за штуку та помело червоне по 275 рублів (138 гривень) за штуку.

Олег відвідав рибний відділ. Ціни там такі (за кілограм):

короп — 399 рублів (200 гривень);

товстолобик — 167 рублів (84 гривні);

стейк товстолобика — 365 рублів (183 гривні);

минтай — 138 рублів (69 гривень);

хек — 324 рублів (162 гривні);

оселедець — 182 рублів (91 гривня);

камбала — 294 рублів (147 гривень);

кальмар тушка — 310 рублів (160 гривень);

мойва — 305 рублів (153 гривні);

лосось філе — 2600 рублів (1300 гривень);

ікра лососева (баночка 140 г) — 525 рублів (263 гривні).

У м'ясному відділі ціни такі:

лопатка свиняча — 288 рублів (144 гривні);

вирізка — 419 рублів (210 гривень);

корейка свиняча — 327 рублів (164 гривні);

окіст — 304 рублів (152 гривні);

язик — 315 рублів (158 гривень);

крило куряче — 156 рублів (78 гривень);

грудка куряча — 279 рублів (140 гривень);

філе — 327 рублів (164 гривні);

кури — 173 рублів (87 гривень).

Вартість гірчиці стартує від 37 рублів (19 гривень), вершкового масла (пачка 200 г) — від 120 рублів (60 гривень). Літр молока можна купити за 102 рублі (51 гривню), а десяток яєць — 8,4 рубля (4,2 гривні) плюс пластикове пакування 10 рублів (5 гривень).

Раніше житель окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти.