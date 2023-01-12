У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті

В окупованій Горлівці Донецької області в супермаркеті — великий вибір продуктів. Ціни у своєму відеоблозі показав місцевий житель Олег.
Олег побував у супермаркеті «Молоко» (працює на захоплених потужностях «Амстора»). Багато горлівчан робили там покупки до новорічних і різдвяних свят, і на деяких продуктах була вказана акційна вартість.
У супермаркеті продають мандарини по 119 рублів (60 гривень за курсом НБУ на 12.01.2023 р.) за кілограм, а також авокадо по 119 рублів (60 гривень) за штуку та помело червоне по 275 рублів (138 гривень) за штуку.
Олег відвідав рибний відділ. Ціни там такі (за кілограм):
У м'ясному відділі ціни такі:
Вартість гірчиці стартує від 37 рублів (19 гривень), вершкового масла (пачка 200 г) — від 120 рублів (60 гривень). Літр молока можна купити за 102 рублі (51 гривню), а десяток яєць — 8,4 рубля (4,2 гривні) плюс пластикове пакування 10 рублів (5 гривень).
Раніше житель окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти.