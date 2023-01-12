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ДТЭК частично вернул Трифоновскую СЭС в Херсонской области в работу

12 января 2023, 14:14

ДТЭК частично вернул Трифоновскую СЭС в Херсонской области в работу

Освобожденная от оккупантов Трифоновская солнечная электростанция (СЭС) возобновляет производство электроэнергии и снова обеспечивает жителей Херсонской области светом. Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга «ДТЭК».

«Благодаря успехам Вооруженных сил Украины Трифоновская СЭС была освобождена и сейчас работает на 15% от своей установленной мощности в 10 МВт», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что СЭС остановила свою работу после оккупации, а российские захватчики повредили около 20% солнечных панелей станции, пока она была под их контролем.

СЭС была в оккупации с марта по октябрь 2022 года, во время которой российским военным удалось вывезти часть оборудования – панели, инверторы.

К настоящему времени уже восстановлено 48 из 185 инвесторов станции.

Отмечается, что часть персонала находилась на станции во время оккупации, чтобы сохранить ее.

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