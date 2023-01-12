ДТЕК частково повернув у роботу Трифонівську СЕС у Херсонську область

Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція (СЕС) відновлює виробництво електроенергії та знову забезпечує мешканців Херсонської області світлом. Про це повідомляє прес-служба енергохолдингу «ДТЕК».

«Завдяки успіхам Збройних сил України Трифонівську СЕС було звільнено і зараз працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що СЕС зупинила свою роботу після окупації, а російські загарбники пошкодили близько 20% сонячних панелей станції, доки вона була під їхнім контролем.

СЕС була в окупації з березня до жовтня 2022 року, під час якої російським військовим вдалося вивезти частину обладнання – панелі, інвертори.

Наразі вже відновлено 48 із 185 інвесторів станції.

Зазначається, що частина персоналу була на станції під час окупації, щоб зберегти її.