Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ДТЕК частково повернув у роботу Трифонівську СЕС у Херсонську область

12 січня 2023, 14:14

ДТЕК частково повернув у роботу Трифонівську СЕС у Херсонську область

Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція (СЕС) відновлює виробництво електроенергії та знову забезпечує мешканців Херсонської області світлом. Про це повідомляє прес-служба енергохолдингу «ДТЕК».

«Завдяки успіхам Збройних сил України Трифонівську СЕС було звільнено і зараз працює на 15% від своєї встановленої потужності в 10 МВт», – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що СЕС зупинила свою роботу після окупації, а російські загарбники пошкодили близько 20% сонячних панелей станції, доки вона була під їхнім контролем.

СЕС була в окупації з березня до жовтня 2022 року, під час якої російським військовим вдалося вивезти частину обладнання – панелі, інвертори.

Наразі вже відновлено 48 із 185 інвесторів станції.

Зазначається, що частина персоналу була на станції під час окупації, щоб зберегти її.

Ще за темою

Місця
Херсонська область
Інше
Енергопостачання
Організації
ДТЕК

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:47
Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС
15:18
У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»
14:13
У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті
12:26
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»
10:59
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
23:04
Головні події в окупації 11 січня
21:54
Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі
20:53
У Маріуполі окупанти демонтують трамвайні колії
20:35
Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара. Українська влада цього не підтверджує
17:39
У «ЛНР» заявили, що за грудень на Луганщині загинуло 13 людей
17:00
«ДНР»: Мирний житель постраждав під час обстрілу Макарівки
11:41
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у будинок, поранено чоловіка
11:23
«ЛНР»: У Сватовому двоє немовлят потрапили до лікарні з переохолодженням, одне з них померло
10:56
Зруйноване ударом училище в Макіївці показали з дрона
08:49
«ДНР» заявила про одну жертву обстрілів і 12 поранених
Всі новини
15:47
Війська РФ на Луганщині влаштовують провокації з українською військовою формою — ЦНС
15:18
У центрі Маріуполя окупанти знесли «будинок із годинником»
15:05
В «Укренерго» показали наслідки обстрілу армією РФ однією з підстанцій України
14:45
Мінреінтеграції: ДНК-експертиза тіл загиблих у Оленівці українських військовополонених ще не закінчена
14:14
ДТЕК частково повернув у роботу Трифонівську СЕС у Херсонську область
14:13
У Горлівці показали ціни на продукти в супермаркеті
13:40
У Генштабі вважають некоректним оцінювати, скільки відсотків Соледара контролюють ЗСУ
13:36
РФ, ймовірно, готує нову масовану ракетну атаку — ЗСУ
13:14
В Україні відновили більше половини зруйнованих та пошкоджених об'єктів інфраструктури
13:01
Рішення щодо Соледара буде ухвалено найближчим часом, заявили у ЗСУ
12:44
Деякі люди все ще чекають на «русский мир»: Мер Слов'янська про вплив пропаганди
12:26
СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, він керував штурмом «Азовсталі»
12:07
WSJ: РФ втягує Україну в битву за Бахмут на своїх умовах
11:57
У дев'яти областях України застосовуються аварійні відключення електроенергії
11:48
За добу через обстріли в Україні загинули двоє мирних жителів, вісім поранено
Всі новини
ВІДЕО
Наслідки обстрілу у Донецьку. Фото: Соцмережі «ДНР»: Під час обстрілу Донецька одна людина загинула, чотирьох поранено
12 січня, 10:59
Мільярди — на війну: Економіка РФ переходить на військові рейки ► Мільярди — на війну: Економіка РФ переходить на військові рейки ►
12 січня, 00:00
Львів. Фото: ОП Зеленський, Дуда та Науседа підписали спільну декларацію у Львові
11 січня, 16:01

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама