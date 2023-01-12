Минреинтеграции: ДНК-экспертиза тел погибших в Еленовке украинских военнопленных еще не окончена

Идентификация погибших в Еленовке украинских военнопленных, тела которых удалось вернуть в ходе переговоров, все еще продолжается. Об этом сообщили в Минреинтеграции.



«После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Еленовки. Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи волнует, как быстро завершится процесс идентификации», - говорится в сообщении.



Отмечается, что на данный момент все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени.



«Тела погибших героев мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам», - говорит представитель Офиса уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.



Он сообщил, что длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Еленовке.

Генсек ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по установлению фактов об ударе по колонии в оккупированной Еленовке из-за отсутствия необходимых гарантий безопасности.