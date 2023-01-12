Мінреінтеграції: ДНК-експертиза тіл загиблих у Оленівці українських військовополонених ще не закінчена

Ідентифікація загиблих в Оленівці українських військовополонених, тіла яких вдалося повернути під час переговорів, все ще продовжується. Про це повідомили у Мінреінтеграції.



«Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки. Їхня ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Сім'ї хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації», - йдеться у повідомленні.



Наголошується, що на даний момент все ще продовжується ДНК-експертиза, яка в цьому випадку потребує багато часу.



«Тіла загиблих героїв ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних установ. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичів», - каже представник Офісу уповноваженого з пропавших безвісти Іван Ангелін.



Він повідомив, що тривала тривалість ДНК-експертизи пов'язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію щодо встановлення фактів про удар по колонії в окупованій Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки.