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Лубинец: 23 украинца, которых считали погибшими, живы

12 января 2023, 22:09

Лубинец: 23 украинца, которых считали погибшими, живы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал об итогах третьего раунда переговоров с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой. В частности, российская сторона опровергла гибель 23 украинцев.

«Есть уже случаи, где наши граждане и герои, которые считались погибшими, российская сторона подтвердила живыми – 23 наших ребят. Это огромный позитив», — написал Лубинец в Telegram.

Омбудсмен отметил, что российская сторона впервые приехала с предложениями. По его словам, «прорыва» нет, однако теперь происходит обмен списками пленных, предоставляется информация о людях.

«Обсуждали вопросы гражданских людей, которые фактически с 2014 года находятся в плену в РФ. У нас есть список людей, которые с 2014-го в плену, есть список "узников Кремля" – 158 граждан Украины, большая часть из которых это представители крымскотатарского народа», — отметил омбудсмен.

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