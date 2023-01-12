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Лубинець: 23 українці, яких вважали загиблими, живі

12 січня 2023, 22:16

Лубинець: 23 українці, яких вважали загиблими, живі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів про підсумки третього раунду переговорів із омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Зокрема, російська сторона спростувала загибель 23 українців.

«Є вже випадки, де наші громадяни та герої, які вважалися загиблими, російська сторона підтвердила живими – 23 наших хлопців. Це величезний позитив», — написав Лубинець у Telegram.

Омбудсмен зазначив, що російська сторона вперше приїхала із пропозиціями. За його словами, «прориву» немає, проте наразі відбувається обмін списками полонених, надається інформація про людей.

«Обговорювали питання цивільних людей, які фактично з 2014 року перебувають у полоні у РФ. У нас є список людей, які з 2014-го у полоні, є список "в'язнів Кремля" – 158 громадян України, більша частина з яких це представники кримськотатарського народу», — зазначив омбудсмен.

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