В Минобороны РФ заявили, что вчера вечером они захватили Соледар

В министерстве обороны РФ заявили, что вечером 12 января российская армия захватила Соледар.



В сообщении отмечается, что Соледар «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий» армии российских оккупантов, захват города, по оценке Минобороны РФ, якобы позволит отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте.

Отметим, что с такой оценкой не согласны многие западные аналитики.



Например ISW считает, что в РФ преувеличивают важность Соледара, при этом тратят там значительные ресурсы. Это приведет к ускорению «деградации» российских сил в районе Бахмута.



Полный захват Соледара противником не подтверждает украинская сторона. Замминистра обороны Анна Маляр сегодня утром сообщила, что ночь в Соледаре «была жаркой, продолжались бои». Она добавила, что украинские военные пытаются удержать оборону на этом направлении.