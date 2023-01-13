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В Минобороны РФ заявили, что вчера вечером они захватили Соледар

13 января 2023, 12:44

В Минобороны РФ заявили, что вчера вечером они захватили Соледар

В министерстве обороны РФ заявили, что вечером 12 января российская армия захватила Соледар.

В сообщении отмечается, что Соледар «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий» армии российских оккупантов, захват города, по оценке Минобороны РФ, якобы позволит отрезать пути снабжения ВСУ в Бахмуте.

Отметим, что с такой оценкой не согласны многие западные аналитики.

Например ISW считает, что в РФ преувеличивают важность Соледара, при этом тратят там значительные ресурсы. Это приведет к ускорению «деградации» российских сил в районе Бахмута.

Полный захват Соледара противником не подтверждает украинская сторона. Замминистра обороны Анна Маляр сегодня утром сообщила, что ночь в Соледаре «была жаркой, продолжались бои». Она добавила, что украинские военные пытаются удержать оборону на этом направлении.

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