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У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар

13 січня 2023, 12:44

У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар

У міністерстві оборони РФ заявили, що ввечері 12 січня російська армія захопила Соледар.

У повідомленні наголошується, що Соледар «має важливе значення для продовження успішних наступальних дій» армії російських окупантів. Захоплення міста, за оцінкою російського відомства, нібито дозволить відрізати шляхи постачання ЗСУ в Бахмуті.

Зазначимо, що з такою оцінкою не згодні багато західних аналітиків.

Наприклад, ISW вважає, що в РФ перебільшують важливість Соледара, при цьому витрачають там значні ресурси. Це спричинить прискорення «деградації» російських сил у районі Бахмута.

Повне захоплення Соледара супротивником не підтверджує українська сторона. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сьогодні вранці повідомила, що ніч у Соледарі «була спекотною, тривали бої». Вона додала, що українські військові намагаються утримати оборону на цьому напрямі.

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