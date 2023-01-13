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ISW: Российские силы, вероятно, захватили большую часть Соледара

13 января 2023, 09:41

ISW: Российские силы, вероятно, захватили большую часть Соледара

Российские силы, вероятно, захватили большую часть Соледара. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«Вероятный захват российскими войсками Соледара 11 января не является оперативно значимым событием и вряд ли предвещает скорое окружение Бахмута. Геолокационные кадры, размещенные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть Соледара, если не весь, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины», — отмечают аналитики.

Также сообщается, что украинские силы отразили российские атаки на населенный пункт, расположенный более чем в километре к северо-западу от Соледара и за пределами прежних украинских позиций.

«Российские источники утверждали, что по состоянию на 12 января российские силы все еще зачищают Соледар от оставшихся украинских сил. Российские милблогеры 12 января разместили кадры, на которых бойцы группы Вагнера свободно гуляют по Соледару», — подчеркнули в ISW.

Также в отчете говорится, что министерство обороны России не объявило о захвате Соледара российскими войсками, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил российские войска с успешными наступательными операциями.

«Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что украинские войска больше не ведут организованную оборону в Соледаре. Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы удерживают позиции в Соледаре, возможно, относится к оборонительным позициям, расположенным вблизи, но не в Соледаре», — считают в Институте изучения войны.

Аналитики пишут и о том, что в РФ преувеличивают важность Соледара, при этом тратят там значительные ресурсы. Это приведет к ускорению «деградации» российских сил в районе Бахмута.

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Напомним, сегодня утром в Минобороны Украины заявили, что ночь в Соледаре Донецкой области была жаркой, продолжались бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 12 января поблагодарил подразделения, которые продолжают вести бои в Соледаре. Зеленский пообещал, что подразделения в Бахмуте и Соледаре будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым «оперативно и бесперебойно».

Также сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают некорректным оценивать, какой процент города Соледар в Донецкой области контролируют украинские силы, а какой — войска России.

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