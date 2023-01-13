СБУ: Задержан охранник пыточной, действовавшей во время оккупации Херсона

СБУ задержала работника исправительного учреждения, который после захвата Херсона пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Злоумышленник согласился на предложение и добровольно написал заявление на вступление в оккупационный орган. Там его назначили в состав подразделения охраны режимного объекта РФ, к которому россияне незаконно арестовали репрессированных местных жителей», - говорится в сообщении.



По данным следствия, большинство пострадавших были участниками движения сопротивления.



Оккупанты пытали украинских граждан и пытались «выбить» из них согласие на сотрудничество.



Установлено, что коллаборант помогал агрессору охранять «камеры» и «периметр» русской застенки.



Во время освобождения Херсона злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.