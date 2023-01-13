СБУ: Затримано охоронця катівні, що функціонувала під час окупації Херсона

СБУ затримала працівника виправної установи, який після захоплення Херсона пішов на співпрацю з російськими окупантами. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«Зловмисник погодився на пропозицію та добровільно написав заяву на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об'єкта РФ, до якого росіяни незаконно заарештували репресованих місцевих жителів», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, більшість постраждалих були учасниками руху спротиву.



Окупанти катували українських громадян та намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю.



Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні.



Під час визволення Херсона зловмисник вирішив втекти в Одесі, де намагався «залягти на дно» і цим уникнути правосуддя.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).



Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.