«Укроборонпром» опробовали в воздухе ударный дрон собственного производства

Разработка украинского ударного дрона дальностью 1 тысяча км и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить. Об этом сообщила представительница государственного концерна «Укроборонпром» Наталья Сад.

«На сегодняшний день проект по разработке беспилотного летательного аппарата с дальностью поражения более тысячи км и возможностью полезной нагрузки до 75 кг достиг такого этапа, когда о нем мы, к сожалению, говорить сейчас ничего не можем», - сказала она.

Также Сад рассказала, что «Укроборонпром» максимально ускорил производство первого образца ударного дрона и опробовал его в воздухе. Госконцерн, по её словам, готовится к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны Украины.

12 января в госконцерне «Укроборонпром» сообщили, что наладили серийное производство 82-мм осколочных мин за границей, используя мощности одной из стран-членов НАТО.