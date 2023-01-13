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«Укроборонпром» випробував у повітрі ударний дрон власного виробництва

13 січня 2023, 17:17

«Укроборонпром» випробував у повітрі ударний дрон власного виробництва

Розробка українського ударного дрона дальністю 1 тисяча км та можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити. Про це повідомила представниця державного концерну «Укроборонпром» Наталія Сад.

Про це повідомила представниця державного концерну «Укроборонпром».

«На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу. км та можливістю корисного навантаження до 75 кг досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо», - сказала вона.

Також Сад розповіла, що «Укроборонпром» максимально прискорив виробництво першого зразка ударного дрона та випробував його у повітрі. Держконцерн, за її словами, готується до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони України.

12 січня в держконцерні «Укроборонпром» повідомили, що налагодили серійне виробництво 82-мм осколкових мін за кордоном, використовуючи потужності однієї з країн-членів НАТО.

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