Главы Еврокомиссии и более 10 еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели - Шмыгаль

Главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен и более десяти еврокомиссаров посетят Украину в ближайшие недели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством тому станет визит в ближайшие недели главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен. Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций», - сказал он.



По словам премьера, этот визит станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что Европейский Союз открыт для переговорного процесса о вступлении Украины.

