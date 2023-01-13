Глави Єврокомісії та понад 10 єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями - Шмигаль

Глави Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та понад десять єврокомісарів відвідають Україну найближчими тижнями. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає «Інтерфакс-Україна».



«Ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю щодо інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит найближчими тижнями голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн до України прибуде понад 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій», - сказав він.



За словами прем'єра, цей візит стане не лише важливим сигналом для подальшої підтримки України у війні, а й продемонструє, що Європейський Союз відкритий для переговорного процесу щодо вступу України.