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Ракетная атака: В Киеве прогремели взрывы

Обновлено
14 января 2023, 10:18

Ракетная атака: В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщают местные жители.

Позже в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Киевская городская военная администрация сообщает о ракетной атаке на столицу. Подчеркивается, что люди должны находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

По информации мэра города Виталия Кличко, взрывы — в Днепровском районе.

«Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!», — написал он.

Позже Кличко добавил, что в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.

В КГВА уточнили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

Отметим, что сегодня утром глава Офиса президента Андрей Ермак также призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Ранее в Киевской области около 06:00 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры зафиксировано возгорание.

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