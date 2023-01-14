Ракетная атака: В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели мощные взрывы, сообщают местные жители.
Позже в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Киевская городская военная администрация сообщает о ракетной атаке на столицу. Подчеркивается, что люди должны находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
По информации мэра города Виталия Кличко, взрывы — в Днепровском районе.
«Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!», — написал он.
Позже Кличко добавил, что в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.
В КГВА уточнили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
Отметим, что сегодня утром глава Офиса президента Андрей Ермак также призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Ранее в Киевской области около 06:00 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры зафиксировано возгорание.
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