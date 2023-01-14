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Ракетна атака: У Києві прогриміли вибухи

Оновлено
14 січня 2023, 10:18

Ракетна атака: У Києві прогриміли вибухи

У Києві прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві жителі.

Пізніше в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Київська міська військова адміністрація повідомляє про ракетну атаку на столицю. Наголошується, що люди мають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

За інформацією мера міста Віталія Кличка, вибухи — у Дніпровському районі.

«Усі служби направляються на місце. Залишайтеся в укриттях!», — написав він.

Пізніше Кличко додав, що в Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети. Постраждалих немає.

У КМВА уточнили, що є влучання в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють усі необхідні служби.

Зазначимо, що сьогодні вранці очільник Офісу президента Андрій Єрмак також закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше в Київській області близько 06:00 ранку було чути звуки вибухів. На одному з об'єктів критичної інфраструктури зафіксовано загоряння.

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