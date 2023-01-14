Обстрел на Донетчине: Пятеро погибших и пятеро раненых

Донецкая область. Фото: прокуратуры

В результате обстрелов со стороны армии РФ погибли пять гражданских в Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



По данным следствия, 14 января войска государства-агрессора в очередной раз из ствольной артиллерии и РСЗО «Град» обстреляли жилые кварталы Авдеевки, Кураховки и Старой Николаевки Ильиновской громады Краматорского района.



В прокуратуре подчеркнули, что в результате атаки оккупантов пять человек погибли, еще пять получили ранения различной степени тяжести. Также разрушениям подверглись жилые дома, автомобили, гаражи, хозяйственные постройки и другие объекты.



Осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что Авдеевка попала под обстрел.



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