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Авдеевка попала под массированный обстрел, тела погибших лежат на улице

14 января 2023, 13:46

Авдеевка попала под массированный обстрел, тела погибших лежат на улице

Авдеевка. Фото: Telegram Авдеевка. Фото: Telegram

Авдеевка Донецкой области попала под массированный обстрел, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают очевидцы.

Отмечается, что в районе «Бума» лежат тела погибших. Также «прилеты» зафиксированы еще в нескольких районах. Раненые есть на рынке и в месте выдачи гуманитарной помощи. По улице Молодежной горят квартиры.

Предварительно известно о троих погибших и троих раненых — в Telegram-пабликах люди пишут, что пострадавших увезли медики.

Информацию о троих погибших и троих раненых «Суспільному» подтвердил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

Народный депутат Муса Магомедов подчеркнул, что оккупанты целенаправленно целились по местам скопления людей: под обстрел попали городской рынок, район магазина «Лафар» и бывшего кинотеатра «Рубин».

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