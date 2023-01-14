Авдеевка попала под массированный обстрел, тела погибших лежат на улице

Авдеевка Донецкой области попала под массированный обстрел, есть погибшие и раненые. Об этом сообщают очевидцы.
Отмечается, что в районе «Бума» лежат тела погибших. Также «прилеты» зафиксированы еще в нескольких районах. Раненые есть на рынке и в месте выдачи гуманитарной помощи. По улице Молодежной горят квартиры.
Предварительно известно о троих погибших и троих раненых — в Telegram-пабликах люди пишут, что пострадавших увезли медики.
Информацию о троих погибших и троих раненых «Суспільному» подтвердил глава военной администрации города Виталий Барабаш.
Народный депутат Муса Магомедов подчеркнул, что оккупанты целенаправленно целились по местам скопления людей: под обстрел попали городской рынок, район магазина «Лафар» и бывшего кинотеатра «Рубин».
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