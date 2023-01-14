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Обстріли на Донеччині: П'ятеро загиблих і п'ятеро поранених

14 січня 2023, 17:15

Обстріли на Донеччині: П'ятеро загиблих і п'ятеро поранених

Донецька область. Фото: прокуратури Донецька область. Фото: прокуратури

Через обстріли з боку армії РФ загинули п'ятеро цивільних у Донецькій області. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 січня війська держави-агресора вкотре зі ствольної артилерії та РСЗВ «Град» обстріляли житлові квартали Авдіївки, Курахівки та Старої Миколаївки Іллінівської громади Краматорського району.

У прокуратурі наголосили, що через атаку окупантів п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Також руйнувань зазнали житлові будинки, автомобілі, гаражі, господарські будівлі та інші об'єкти.

Здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що Авдіївка потрапила під обстріл.

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