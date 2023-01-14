Найдем всех причастных: Зеленский отреагировал на удар по Днепру

После ракетного удара российских сил по Украине в Днепре продолжается разбор завалов многоквартирного дома. Все службы работают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Вечная память всем, чьи жизни забрал российский террор! Мир должен остановить это зло… Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную», — подчеркнул Зеленский.





Напомним, во время ракетного удара по Днепру разрушена многоэтажка. Пять человек погибли, 27 пострадали.