Знайдемо всіх причетних: Зеленський відреагував на удар по Дніпру

Після ракетного удару російських сил по Україні в Дніпрі триває розбір завалів багатоквартирного будинку. Усі служби працюють. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Вічна пам'ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло... Боремося за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну», — наголосив Зеленський.





Нагадаємо, під час ракетного удару по Дніпру зруйновано багатоповерхівку. П'ятеро людей загинули, 27 постраждали.