Ракетный удар по Украине, в Днепре разрушена многоэтажка, пять погибших и десятки раненых

Днепр. Фото: ОП

Российские оккупанты запустили ракеты по Украине. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



По его словам, в области работает ПВО.



В разных регионах Украины объявлена воздушная тревога.



Одесская районная государственная администрация информирует о работе ПВО над областью. ПВО также слышат жители Винницкой области.



Сообщается о взрывах в Киевской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой областях. В Харькове, предварительно, «прилет».



Во Львовской области власти подтверждают работу ПВО.



В Харькове большинство районов обесточены после взрыва, также остановилось движение поездов в метро.



В Днепре ракета разрушила жилой дом.



«Ужасные новости из Днепра. Попали в многоквартирный дом», — написал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



По его словам, разрушен как минимум подъезд, под завалами находятся люди.

По информации главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, в Днепре уже известно о десяти раненых. Двое из них — дети. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Все сейчас в больнице.



Позже Резниченко сообщил о пяти погибших и 27 раненых, в том числе пострадали шесть детей.

Глава Харьковской области подтвердил два «прилета» в объект критической инфраструктуры.



В Киеве снова слышны взрывы.



О попадании в объект критической инфраструктуры сообщают и во Львовской ОВА.

Напомним, утром сообщалось, что 17 российских самолетов ТУ-95 находятся в воздухе.



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