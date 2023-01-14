Более 20 ракет были сбиты: Зеленский рассказал, как остановить Россию

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по украинским городам. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштын, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов. В городе Днепре в результате этого российского удара разрушен жилой дом. Удалось спасти десятки людей — раненых и травмированных. Им оказывается помощь. Разбор завалов до сих пор продолжается, и будет продолжаться всю ночь», — подчеркнул Зеленский.



Также он отметил, что все службы сейчас работают в местах, куда попали российские ракеты.



«Из более 30 запущенных по Украине за день ракет более 20 были сбиты. Это сотни спасенных жизней. Я благодарю за это наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает… Можно ли остановить российский террор? Да... Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины», — сказал президент.

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