Понад 20 ракет було збито: Зеленський розповів, як зупинити Росію

Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українських містах. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький та інші міста були мішенями терористів. У місті Дніпрі через цей російський удар зруйновано житловий будинок. Вдалося врятувати десятки людей — поранених і травмованих. Їм надається допомога. Розбір завалів досі триває, і триватиме всю ніч», — наголосив Зеленський.



Також він зазначив, що всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети.



«З понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито. Це сотні врятованих життів. Я дякую за це нашим Повітряним силам, нашим зенітникам і всім, хто допомагає... Чи можна зупинити російський терор? Так... Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів та на яку так чекають наші воїни», — сказав президент.

Дивіться також:



