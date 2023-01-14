Почти 60 пострадавших в Днепре: Подробности спасательной операции

Днепр. Фото: ОВА

В Днепре растет число пострадавших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Уже почти 60 раненых из-за попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку. 12 из них — дети... Спасательная операция продолжается», — отметил Резниченко.



Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал подробности спасательной операции.



По его словам, ракета попала в дом, в котором 16 подъездов. В многоэтажке проживало около 1700 жителей. В разрушенном подъезде 72 квартиры, в них прописано до 200 человек (около 50 детей). На эти цифры ориентируются спасатели, разбирая завалы.



«Весь дом без электричества, газа, без окон. Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек. Сразу развернули дополнительные "Пункты несокрушимости" ("Пункти незламності") рядом. Все городские, областные службы работают, и точно будут работать всю ночь», — сообщил Тимошенко.



Также он отметил, что местные жители предлагают помощь в расселении людей из пострадавшего дома и разборе завалов.



Напомним, во время ракетного удара по Днепру разрушена многоэтажка. Пять человек погибли. На ракетный удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.