Сообщения о сбитых ранее ракетах Х-22 были ошибочными, заявили в Воздушных силах

Сообщения о сбитых российских ракетах X-22 на официальных страницах украинских подразделений и органов власти, которые случались в прошлом, были ошибочными. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



«Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об это первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее. Главное — первыми», — написал он в Facebook.



По его словам, из-за такой спешки в сеть через официальные источники попали несколько недостоверных сообщений о сбитых ракетах Х-22 и даже С-300.



Игнат подчеркнул, что вынужден постоянно бороться с такими случаями.

«Информация, подаваемая на официальных ресурсах, в целом достоверна, но несколько недостоверных публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, это факт», — признал он.



Комментарий Игната — это реакция на заявление Алексея Арестовича, который сказал, что 14 января на дом в Днепре упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.



Слова Арестовича сразу подхватила российская пропаганда, и опровергать их пришлось Воздушным силам ВСУ. В сообщении командующего отмечалось, что дом в Днепре разрушила одна из российских ракет Х-22, которые украинской армии нечем сбивать. За время войны РФ выпустила по Украине более 210 таких ракет, и ни одна не была сбита.