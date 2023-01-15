Повідомлення про збиті раніше ракети Х-22 були помилковими, заявили у Повітряних силах

Повідомлення про збиті російські ракети X-22 на офіційних сторінках українських підрозділів та органів влади, які траплялися в минулому, були помилковими. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Поясню, щоб було зрозуміло. Було кілька таких публікацій. Скажімо, знайшли в полі бійці уламки Х-22 (а іноді навіть не Х-22, а уламки іншої ракети) доповідають нагору: ми збили Х-22! Усі хочуть наввипередки повідомити про це першими на своїх ресурсах. Не перевіряючи, не погоджуючи і таке інше. Головне — першими», — написав він у Facebook.



За його словами, через такий поспіх до мережі через офіційні джерела потрапили кілька недостовірних повідомлень про збиті ракети Х-22 і навіть С-300.



Ігнат наголосив, що змушений постійно боротися з такими випадками.

«Інформація, що подається на офіційних ресурсах, загалом достовірна, але кілька недостовірних публікацій зі "збитими" Х-22 є, це факт», — визнав він.



Коментар Ігната — це реакція на заяву Олексія Арестовича, який сказав, що 14 січня на будинок у Дніпрі впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.



Слова Арестовича одразу підхопила російська пропаганда, і спростовувати їх довелося Повітряним силам ЗСУ. У повідомленні командувача зазначалося, що будинок у Дніпрі зруйнувала одна з російських ракет Х-22, які українській армії нема чим збивати. За час війни РФ випустила по Україні понад 210 таких ракет, і жодна не була збита.