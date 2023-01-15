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Арестович заявил, что на дом в Днепре упала ракета, которую сбила ПВО. Воздушные силы опровергли

15 января 2023, 01:25

Арестович заявил, что на дом в Днепре упала ракета, которую сбила ПВО. Воздушные силы опровергли

Советник Офиса президента Алексей Арестович вечером 14 января заявил, что летевшая над Днепром ракета якобы была сбита силами противовоздушной обороны и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки. В Воздушных силах это опровергли.

«Ее сбили, она [ракета] упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Кроме того, там проблема с едким дымом. Это правильный признак Х-22, так как он заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо явилось дополнительным элементом поражения», — сказал Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

Его слова начали распространять российские пропагнадисты. В украинском сегменте соцсетей слова Арестовича многие пользователи подвергли критике.

В Воздушных силах Украины опровергли слова Арестовича о том, что российская ракета Х-22 была сбита в Днепре.

«В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что с начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны.

В ведомстве также рассказали, что при применении с больших расстояний отклонение от цели у Х-22 может составлять сотни метров.

В Воздушных силах указали, что одна из ракет Х-22, запущенная 14 января из района Курской области РФ около 15:30, попала в многоэтажку в Днепре.

По состоянию на вечер в Днепре количество погибших в результате российской атаки достигло 12 человек. Известно о 64 раненых. Спасатели продолжают разбирать завалы, судьба 26 человек еще неизвестна.

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