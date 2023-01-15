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Вахтанг Кикабидзе умер

15 января 2023, 13:01

Вахтанг Кикабидзе умер

Грузинский киноактёр, сценарист, кинорежиссёр, эстрадный певец и автор песен Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщило издание Mtavari Arkhi.

Вахтанг Кикабидзе родился в Тбилиси 19 июля 1938 года. Он учился в Тбилисском государственном университете, а в 1961-1963 – в Институте иностранных языков. С 1959 года – артист филармонии, а с 1967-го – солист вокально-инструментального ансамбля «Орэра». В те же годы Кикабидзе дебютировал в кино. В 1969 году актер впервые снялся у Георгия Данелия в фильме «Не горюй!» (приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене, 1970). Следующей знаковой картиной стали «Мелодии Верийского квартала» (Георгий Шенгелая). В 1977-м вышел фильм «Мимино».

После вторжения России в Грузию в 2008 году Вахтанг Кикабидзе отказался от российских наград и больше никогда не ездил в Россию. В 2014 году резко осудил оккупацию Крыма и Донбасса. Он заявил, что если бы не возраст, стал бы с оружием в руках бок о бок с украинцами. Во время последнего парада ко Дню независимости Украины в 2021 Кикабидзе был в Киеве и получил от президента Зеленского орден князя Ярослава Мудрого.

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