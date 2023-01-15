Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Вахтанг Кікабідзе помер

15 січня 2023, 13:01

Вахтанг Кікабідзе помер

Грузинський кіноактор, сценарист, кінорежисер, естрадний співак та автор пісень Вахтанг (Буба) Кікабідзе помер у віці 84 років.
Про це повідомило видання Mtavari Arkhi.

Вахтанг Кікабідзе народився у Тбілісі 19 липня 1938 року. Він навчався у Тбіліському державному університеті, а 1961-1963 — в Інституті іноземних мов. З 1959 року — артист філармонії, а з 1967-го – соліст вокально-інструментального ансамблю «Орера». У ті ж роки Кікабідзе дебютував у кіно. У 1969 році актор вперше знявся у Георгія Данелія у фільмі «Не журись!» (Приз за найкращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені, 1970). Наступною знаковою картиною стали «Мелодії Верійського кварталу» (Георгій Шенгелая). 1977-го вийшов фільм «Міміно».

Після вторгнення Росії до Грузії у 2008 році Вахтанг Кікабідзе відмовився від російських нагород і більше ніколи не їздив до Росії. У 2014 році різко засудив окупацію Криму та Донбасу. Він заявив, що якби не вік, став би зі зброєю в руках пліч-о-пліч з українцями.

Під час останнього параду до Дня незалежності України у 2021 році Кікабідзе був у Києві та отримав від президента Зеленського орден князя Ярослава Мудрого.

Ще за темою

Люди
Вахтанг Кікабідзе
Події
Війна Смерть

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:28
«Прильоти» в магазин і будівлю адміністрації: Окупанти повідомляють про чотирьох загиблих у Пологах
14:25
«ДНР» заявила про поранення жінок у Ясинуватій і в Донецьку
10:08
«ЛНР»: У Лисичанську через артобстріл — двоє поранених
23:42
Головні події в окупації 13 січня
23:40
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
20:58
У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
20:31
В «ЛНР» заявили про поранення двох осіб у Лисичанську в ході обстрілу
18:28
У Росії назвали кількість українських військових, яких «офіційно» переслідують
18:19
«ЛНР» звинуватила співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії, у «шпигунстві»
17:54
«ДНР» заявила про обстріл горлівської виправної колонії
14:54
Біля Маріуполя замерзло море
12:44
У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
02:00
Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ
Всі новини
13:38
Російські війська обстріляли прифронтовий Донбас
13:01
Вахтанг Кікабідзе помер
12:49
Повідомлення про збиті раніше ракети Х-22 були помилковими, заявили у Повітряних силах
12:05
Окупанти обмежили виїзд місцевих жителів — Федоров
11:36
Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона
10:52
«ДНР»: троє цивільних поранено через обстріл
10:33
«ЛНР»: двоє цивільних загинули через обстріл
10:23
«Шахтар» і «Челсі» погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів євро
10:13
«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг із Донбасу
09:12
Сім мешканців Донецької області загинули від російських обстрілів за добу
08:46
ЗСУ відбили 14 атак окупантів на Донбасі — зведення Генштабу
08:15
Кількість жертв у Дніпрі зросла
01:25
Арестович заявив, що на будинок у Дніпрі впала ракета, яку збила ППО. Повітряні сили спростували
22:59
РФ зірвала обмін полоненими — Координаційний штаб
22:09
У Дніпрі кількість загиблих збільшилася до 12
Всі новини
ВІДЕО
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ► Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
13 січня, 23:40
Наслідки вибуху авто глави адміністрації Бердянського району. Фото: соцмережі У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
13 січня, 20:58
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ► Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
13 січня, 01:04

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама