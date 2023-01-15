Вахтанг Кікабідзе помер

Грузинський кіноактор, сценарист, кінорежисер, естрадний співак та автор пісень Вахтанг (Буба) Кікабідзе помер у віці 84 років.

Про це повідомило видання Mtavari Arkhi.



Вахтанг Кікабідзе народився у Тбілісі 19 липня 1938 року. Він навчався у Тбіліському державному університеті, а 1961-1963 — в Інституті іноземних мов. З 1959 року — артист філармонії, а з 1967-го – соліст вокально-інструментального ансамблю «Орера». У ті ж роки Кікабідзе дебютував у кіно. У 1969 році актор вперше знявся у Георгія Данелія у фільмі «Не журись!» (Приз за найкращу чоловічу роль Міжнародного кінофестивалю в Картахені, 1970). Наступною знаковою картиною стали «Мелодії Верійського кварталу» (Георгій Шенгелая). 1977-го вийшов фільм «Міміно».



Після вторгнення Росії до Грузії у 2008 році Вахтанг Кікабідзе відмовився від російських нагород і більше ніколи не їздив до Росії. У 2014 році різко засудив окупацію Криму та Донбасу. Він заявив, що якби не вік, став би зі зброєю в руках пліч-о-пліч з українцями.



Під час останнього параду до Дня незалежності України у 2021 році Кікабідзе був у Києві та отримав від президента Зеленського орден князя Ярослава Мудрого.