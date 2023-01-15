Российские войска обстреляли прифронтовой Донбасс

Российские войска 15 января продолжили обстрелы Донецкой области на разных участках линии фронта. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он рассказал, что на Волновахском направлении под обстрелы попали Угледар, Новоукраинка и Богоявленка. По предварительной информации там никто не пострадал.



На Донецком направлении 1 человек погиб в Кураховке. На территории общины повреждены 2 дома в Курахово, 2 в Кураховке и 1 в Остром.



Ночью происходили периодические обстрелы Марьинской общины, а утром россияне дважды обстреляли Авдеевку из «Градов» и совершили артобстрелы Веселого и Красногоровки Очеретинской общины. Там обошлось без жертв.



На Горловском направлении напряженная ситуация в Соледарской общине. Известно об одном разрушенном доме в Парасковеевке. В Бахмуте в результате обстрела полностью выгорел двухэтажный магазин.



На Лисичанском направлении было громко в Северском. В городе разрушен частный дом, без жертв.