Російські війська обстріляли прифронтовий Донбас

Російські війська 15 січня продовжили обстріл Донецької області на різних ділянках лінії фронту. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він розповів, що на Волноваському напрямку під обстріл потрапили Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка. За попередньою інформацією, там ніхто не постраждав.



На Донецькому напрямку 1 особа загинула у Курахівці. На території громади пошкоджено 2 будинки в Кураховому, 2 у Курахівці та 1 в Острому.

Вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади, а вранці росіяни двічі обстріляли Авдіївку з «Градів» та здійснили артобстріли Веселого та Красногорівки Очеретинської громади. Там обійшлось без жертв.



На Горлівському напрямі напружена ситуація у Соледарській громаді. Відомо про один зруйнований будинок у Парасковіївці. У Бахмуті внаслідок обстрілу повністю вигоріла двоповерхова крамниця.



На Лисичанському напрямі було голосно у Сіверському. У місті зруйновано приватну хату, без жертв.