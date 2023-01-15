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Російські війська обстріляли прифронтовий Донбас

15 січня 2023, 13:38

Російські війська обстріляли прифронтовий Донбас

Російські війська 15 січня продовжили обстріл Донецької області на різних ділянках лінії фронту. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Він розповів, що на Волноваському напрямку під обстріл потрапили Вугледар, Новоукраїнка та Богоявленка. За попередньою інформацією, там ніхто не постраждав.

На Донецькому напрямку 1 особа загинула у Курахівці. На території громади пошкоджено 2 будинки в Кураховому, 2 у Курахівці та 1 в Острому.
Вночі відбувалися періодичні обстріли Мар'їнської громади, а вранці росіяни двічі обстріляли Авдіївку з «Градів» та здійснили артобстріли Веселого та Красногорівки Очеретинської громади. Там обійшлось без жертв.

На Горлівському напрямі напружена ситуація у Соледарській громаді. Відомо про один зруйнований будинок у Парасковіївці. У Бахмуті внаслідок обстрілу повністю вигоріла двоповерхова крамниця.

На Лисичанському напрямі було голосно у Сіверському. У місті зруйновано приватну хату, без жертв.

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