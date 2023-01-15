Семь жителей Донецкой области погибли от российских обстрелов в сутки

Семь мирных жителей Донецкой области погибли за сутки, 14 января, в результате российских обстрелов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.



Он отметил, что 4 гражданских погибли в Авдеевке, по 1 — в Старой Николаевке, Парасковеевке и Кураховке.



Еще 4 человека в области получили ранения.



1307 жителей Донецкой области погибли с начала полномасштабного вторжения российских войск, 2849 получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул глава администрации.