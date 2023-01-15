Количество погибших В Днепре возросло до 23

23 человека числятся погибшими в результате удара российской ракетой по многоэтажному жилому дому в Днепре по состоянию на 13:15. Об этом сообщил Днепровский горсовет со ссылкой на ГСЧС.



72 человека травмированы, в том числе 13 детей, 39 человек спасены.



Отмечается, что получены 43 сообщения о без вести пропавших людях.



Спасатели уточнили, что в результате удара разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этажи. Предварительно 72 квартиры разрушены полностью и более 230 квартир повреждены.



Всего в доме 18 подъездов по 36 квартир в каждом. Общее количество жителей — 1100 человек.



До сих пор продолжается «проливание трех отдельных очагов пожаров, работы по поиску людей под завалами и демонтаж опасных конструктивных элементов», — сказано в сообщении.