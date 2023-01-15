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Кількість загиблих У Дніпрі зросла до 23

15 січня 2023, 14:26

Кількість загиблих У Дніпрі зросла до 23

23 особи вважаються загиблими внаслідок удару російською ракетою по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі станом на 13:15. Про це повідомила Дніпровська міськрада з посиланням на ДСНС.

72 особи травмовано, у тому числі 13 дітей, 39 осіб врятовано.

Зазначається, що отримано 43 повідомлення про зниклих людей.

Рятувальники уточнили, що внаслідок удару зруйновано конструкції 2 під'їздів із 9 по 2 поверхи. Попередньо 72 квартири зруйновано повністю та понад 230 квартир пошкоджено.

Загалом у будинку 18 під'їздів по 36 квартир у кожному. Загальна кількість мешканців — 1100 осіб.

Досі триває «проливання трьох окремих осередків пожеж, роботи з пошуку людей під завалами та демонтаж небезпечних конструктивних елементів», — йдеться у повідомленні.

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