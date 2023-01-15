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Количество жертв в Днепре возросло

15 января 2023, 08:15

Количество жертв в Днепре возросло

Количество погибших, обнаруженных в Днепре под завалами многоэтажного жилого дома, возросло до 18 человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«На утро есть 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 ранены — более 40 из них в больницах, четверо в реанимации — тяжелые», — написал он.

Резниченко отметил, что спасательная операция продолжается. Судьба еще более 40 человек остается неизвестной.

Предварительно, субботний российский удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор тушат несколько очагов пожаров, возникших из-за атаки.

Идет демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено около 3,5 тыс. тонн обломков.

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