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«Шахтер» продал Мудрика в «Челси» за рекордную для украинского футбола сумму

15 января 2023, 17:42

«Шахтер» продал Мудрика в «Челси» за рекордную для украинского футбола сумму

Михаил Мудрик. Фото: «Челси» Михаил Мудрик. Фото: «Челси»

Донецкий «Шахтер» продал в лондонский «Челси» полузащитника Михаила Мудрика за рекордную в истории украинского футбола сумму. Трансфер официально подтвердили оба клуба.

В сообщении «Шахтера» говорится, что клуб получит за игрока 70 миллионов евро и еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

«Имею двойственные чувства: для того чтобы выигрывать европейские трофеи, я таких футболистов, как Мудрик, должен приглашать в наш клуб, в наш украинский чемпионат, а не провожать их в лучшие чемпионаты и лучшие клубы мира. Однако я убежден, что Михаил своей скоростью, своей техникой, своей яркой красивой игрой завоюет уважение, симпатию и любовь всех любителей мирового футбола», — прокомментировал трансфер президент «Шахтера» Ринат Ахметов.

В свою очередь «Челси» на своем сайте уточнил, что Мудрик подписал с ними контракт на восемь с половиной лет.

Михаил Мудрик является воспитанником «Шахтера»: игрок пришел в академию «горняков» в 2016 году, а осенью 2018-го в возрасте 17 лет дебютировал в составе первой команды. В общей сложности он отыграл заклуб 44 матча, забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач, вместе с командой становился обладателем Суперкубка Украины (2021). Болельщики признавали Михаила Мудрика лучшим игроком года в «Шахтере» в 2021 и 2022 годах.

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