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«Шахтар» продав Мудрика в «Челсі» за рекордну для українського футболу суму

15 січня 2023, 17:42

«Шахтар» продав Мудрика в «Челсі» за рекордну для українського футболу суму

Михайло Мудрик. Фото: «Челсі» Михайло Мудрик. Фото: «Челсі»

Донецький «Шахтар» продав у лондонський «Челсі» півзахисника Михайла Мудрика за рекордну в історії українського футболу суму. Трансфер офіційно підтвердили обидва клуби.

У повідомленні «Шахтаря» йдеться, що клуб отримає за гравця 70 мільйонів євро і ще 30 мільйонів євро передбачено в якості бонусів.

«Маю подвійні почуття: для того щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу. Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу», — прокоментував трансфер президент «Шахтаря» Рінат Ахметов.

У свою чергу «Челсі» на своєму сайті уточнив, що Мудрик підписав з ними контракт на вісім з половиною років.

Михайло Мудрік є вихованцем «Шахтаря»: гравець прийшов у академію «гірників» у 2016 року, а восени 2018-го у віку 17 років дебютував у складі першої команди. Загалом він відіграв заклуб 44 матчу, забив 12 м'ячів і зробив 17 результативних передач, разом з командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Вболівальники визнавали Михайла Мудрика найкращим гравцем року в «Шахтарі» у 2021 та 2022 роках.

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