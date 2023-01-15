«Шахтар» продав Мудрика в «Челсі» за рекордну для українського футболу суму

Михайло Мудрик. Фото: «Челсі»

Донецький «Шахтар» продав у лондонський «Челсі» півзахисника Михайла Мудрика за рекордну в історії українського футболу суму. Трансфер офіційно підтвердили обидва клуби.



У повідомленні «Шахтаря» йдеться, що клуб отримає за гравця 70 мільйонів євро і ще 30 мільйонів євро передбачено в якості бонусів.



«Маю подвійні почуття: для того щоб вигравати європейські трофеї, я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу. Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу», — прокоментував трансфер президент «Шахтаря» Рінат Ахметов.



У свою чергу «Челсі» на своєму сайті уточнив, що Мудрик підписав з ними контракт на вісім з половиною років.

Sharp! — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Михайло Мудрік є вихованцем «Шахтаря»: гравець прийшов у академію «гірників» у 2016 року, а восени 2018-го у віку 17 років дебютував у складі першої команди. Загалом він відіграв заклуб 44 матчу, забив 12 м'ячів і зробив 17 результативних передач, разом з командою ставав володарем Суперкубка України (2021). Вболівальники визнавали Михайла Мудрика найкращим гравцем року в «Шахтарі» у 2021 та 2022 роках.