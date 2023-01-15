В Днепре число погибших после ракетного удара по дому увеличилось до 30 человек

Число жертв ракетного российского ракетного удара по многоквартирному дому в Днепре увеличилось до 30 человек, сообщила советница главы Днепропетровской ОВА Наталья Бабаченко.



«По состоянию на сейчас российская атака забрала 30 жизней», — сказала она в эфире телемарафона в воскресенье вечером.



По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на 18:00 воскресенья, спасены 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), получено 44 сообщения о без вести пропавших (из которых судьба 11 установлена, 33 — выясняется).