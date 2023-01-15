У Дніпрі кількість загиблих після ракетного удару по будинку збільшилася до 30 осіб

Фото: ГСЧС

Кількість жертв ракетного російського ракетного удару по багатоквартирному будинку в Дніпрі збільшилася до 30 осіб, повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.



«Станом на сьогодні російська атака забрала 30 життів», — сказала вона в ефірі телемарафону в неділю ввечері.



За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 18:00 неділі, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), травмовано 75 (із 14 дітей), отримано 44 повідомлення про безвісти зниклих (з яких доля 11 встановлено, 33 з'ясовується).