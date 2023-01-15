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Арестович заявив, що на будинок у Дніпрі впала ракета, яку збила ППО. Повітряні сили спростували

15 січня 2023, 01:25

Арестович заявив, що на будинок у Дніпрі впала ракета, яку збила ППО. Повітряні сили спростували

Радник Офісу президента Олексій Арестович увечері 14 січня заявив, що ракета, що летіла над Дніпром, нібито була збита силами протиповітряної оборони і вибухнула при падінні на під'їзд багатоповерхівки. У Повітряних силах це спростували.

«Її збили, вона [ракета] впала на під'їзд. Вона вибухнула, коли впала. Крім того, там проблема з їдким димом. Це правильна ознака Х-22, оскільки він заправляється вкрай токсичним паливом. Можна припустити, що токсичне паливо стало додатковим елементом поразки»,— сказав Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

Його слова почали поширювати російські пропагнадисти. В українському сегменті соцмереж слова Арестовича багато користувачів розкритикували.

У Повітряних силах України спростували слова Арестовича про те, що російська ракета Х-22 була збита в Дніпрі.

«У Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет», — наголосили в відомстві.

Там додали, що з початку військової агресії Росії територією України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони.

У відомстві також розповіли, що при застосуванні з великої відстані відхилення від цілі у Х-22 може становити сотні метрів.

У Повітряних силах зазначили, що одна з ракет Х-22, запущена 14 січня з району Курської області РФ близько 15:30, влучила у багатоповерхівку у Дніпрі.

Станом на вечір у Дніпрі кількість загиблих внаслідок російської атаки досягла 12 осіб. Відомо про 64 поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали, доля 26 людей ще невідома.

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