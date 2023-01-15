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«Теперь дом везде». История украинской семьи, разделенная войной ►

15 января 2023, 23:20

«Теперь дом везде». История украинской семьи, разделенная войной ►

7,9 миллиона украинцев, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, стали беженцами из-за полномасштабного вторжения России. У большинства из этих людей в Украине остались родные, ведь почти половина семей разделена войной. В целом, по данным ООН, 14 миллионов украинцев вынуждены были покинуть собственный дом из-за войны. Это самый масштабный миграционный кризис в Европе со времен завершения Второй Мировой войны.

Ирина пережила несколько недель оккупации под Ирпенем в начале вторжения РФ, ее отец все месяцы войны оставался в обстреливаемом россиянами Николаеве. Ее мать — переселенка во Львове.

Сейчас Ирина живет в Берлине, где даже сделала театральную постановку по собственному дневнику.  

«Сейчас я все называю домом. Где я нахожусь — там у меня везде дом. Я очень соскучилась по родному городу, по родному дому, по папе, бабушке, собаке. Просто возможность в любой момент приехать домой... я поняла, насколько это ценно», — делится Ирина.

Как война разрывает украинские семьи и как люди справляются с этим, смотрите в нашем документальном фильме.

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