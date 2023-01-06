С какими вопросами переселенцы звонили на горячую линию, сообщили в Минреинтеграции

Чаще всего на горячую линию уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц поступают обращения о получении государственной помощи на проживание и оформлении справки ВПЛ. Об этом сообщает Минреинтеграции.



Также люди обращаются за консультациями по поводу поселения в местах временного проживания, ищут пункты получения гуманитарной помощи и т.д.



«За полгода с начала работы горячей линии уполномоченного по вопросам внутренне перемещенных лиц операторы приняли и обработали более 45 тысяч звонков. Из них более трех тысяч требовали дополнительного рассмотрения. Чтобы помочь гражданам, все эти обращения были взяты уполномоченным на дополнительную обработку и успешно решены», — заявили в ведомстве.



В Минреинтеграции напомнили, что линия заработала 1 июля. Обратиться на нее можно по телефону: +38066-813-6239.